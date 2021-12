Cops 2, Claudio Bisio: «Il mio modello? Leslie Nielsen in Una pallottola spuntata» VIDEO

Sbarca su Sky Cops 2 – Una banda di poliziotti", sequel della commedia diretta da Luca Miniero con protagonista la sgangherata banda di poliziotti guidata dal Commissario Cinardi (Claudio Bisio). « Grazie al contributo di uno sceneggiatore come Sandrone c’è stata più struttura in questo nuovo capitolo» spiega Miniero a Leggo. «Ciò ha permesso di avere più libertà nell'improvvisazione e nella scelta dei personaggi. Credo anche che Cops non abbia tradito la follia della prima stagione ». Per tornare nei panni del Commissario Cinardi, Claudio Bisio ha cercato l'ispirazione nel lavoro di un grande attore americano. « Leslie Nielsen in “Una pallottola spuntata” è un mito, soprattutto per il suo aplomb nel dire o fare cose assurde» racconta in collegamento su Zoom. « È stato il mio modello anche per lo stile recitativo di questo film». Cops 2 – Una banda di poliziotti è una produzione Banijai Studios in onda su Sky Cinema Uno e Now il 6 e 13 dicembre. (a cura di Paola Schettino Nobile)

