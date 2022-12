Citofonare Rai 2 anche a Natale. Ospite di Paola Perego e Simona Ventura: Lino Banfi

Il 25 dicembre su Rai 2 Paola Perego e Simona Ventura arriveranno puntuali alle 11.15 con "Citofonare Rai2" per augurare un Buon Natale. Ospite Lino Banfi, con cui ripercorrere la sua vita e l’incredibile carriera che lo ha portato ad essere uno degli attori più amati di sempre.

"Citofonare Rai2", Paola Perego e Simona Ventura

Anticipazioni

Ospite della puntata di Natale di Citofonare Rai 2 Lino Banfi che sarà intervistato cono sono dalle conduttrici ma andìche dai bombi presenti in studio. Passerà a trovare Paola Perego e Simona Ventura anche il Re Dei Presepi di San Gregorio Armeno: Genny Di Virgilio che riempirà lo studio oltre che con un favoloso presepe, anche con le iconiche statuette raffiguranti i personaggi famosi più cool del momento.

Il divulgatore culturale Massimo Cannoletta festeggerà il Natale in un luogo incantevole, sotto la neve di Madonna di Campiglio. Per i telespettatori anche tanti consigli utili, come quelli di Nonna Maria che aiuterà ad organizzare una tavola delle feste chic e d’impatto, ma sempre a costi bassissimi. In studio la simpaticissima Valeria Graci con la sua rubrica sul gossip e le news “Vale Tutto” rigorosamente in stile natalizio. E “Simon and the Stars” con le previsioni astrologiche segno per segno.

