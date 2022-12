Masterchef Italia, la classe è al completo: ecco chi sono i nuovi aspiranti chef

Con la puntata di giovedì 22 dicembre si è ufficialmente formata la classe della dodicesima edizione di Masterchef Italia. Sono venti gli aspiranti chef pronti a stupire i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia: il secondo live cooking e gli ultimi grembiuli bianchi

La classe di Masterchef Italia è al completo: ecco chi sono i nuovi aspiranti chef

Masterchef Italia, Barbieri in lacrime per Hue «Sto sognando, non cambiate l'idea vero?», e il web l'adotta

La classe di Masterchef Italia

Oltre ai 9 cuochi amatoriali che già avevano staccato il ticket per la Masterclass la scorsa settimana, giovedì sera hanno ricevuto il grembiule bianco di Masterchef Italia altri tre concorrenti, tutti in qualche modo legati all’Emilia Romagna: Nicola, 20 anni, da Bagnocavallo (Ravenna), vecchia conoscenza di chef Barbieri in quanto, quando aveva 12 anni, venne eliminato da Junior MasterChef proprio “imitando” un suo piatto; i suoi ravioli con ripieno di baccalà mantecato e bufala con tartare di gamberi rossi e salsa di asparagi (per un piatto che non a caso si chiama Ci son cascato di nuovo) gli son valsi un posto ufficiale nella gara di quest’anno; Luciana, 74enne di Milano ma nata anche lei in Romagna (a Pennabili, vicino Rimini), ex pubblicitaria di successo: la sua Tagliatella leggera, con zucchine, fiori di zucchina e pomodorini su pesto di basilico e pistacchio hanno conquistato i tre giudici; e Francesco, nato a Trento e ora a Cesena, che dopo una vita non facile ha deciso di dedicarsi completamente alle sue passioni, la fotografia e, appunto, la cucina: i suoi gnocchi di seppia con ragù di tentacoli su nero di seppia con salsa di zucchine hanno ottenuto il massimo dei voti.

Le Sfide

Chiusi i Live Cooking, sono arrivate le temutissime Sfide dalle quali sono emersi gli ultimi componenti ufficiali della Masterclass. Tre step in totale che hanno determinato non solo le capacità tecniche e le conoscenze dei cuochi amatoriali, ma anche il loro sangue freddo: a ogni prova, i migliori potevano ottenere il grembiule grigio, i peggiori invece dovevano lasciare i fornelli di MasterChef Italia, per tutti gli altri l’accesso allo step successivo, di difficoltà sempre crescente.

Nel corso della prima Sfida, gli aspiranti chef hanno dovuto dimostrare manualità e velocità nell’aprire ostriche, vongole, cozze, nel pulire i ricci di mare e nell’estrarre la polpa di un granchio e i frutti dei murici in 15 minuti. La prova ha premiato Leonardo, 20enne studente di Economia nato a Bologna e ora trasferitosi con la famiglia a Trento, appassionato di cucina grazie alla nonna con cui preparava la pasta fresca.

La seconda Sfida ha richiesto tecnica e precisione, la missione per gli aspiranti chef era sfilettare un pagro “a libro” e disossare a guanto un piccione. Allo scadere del tempo i giudici hanno legato il grembiule bianco al collo di Lavinia, 22enne di Chieri (Torino), studentessa del corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione Contabile all’Università di Novara dopo una laurea triennale in Economia e Management; Ivana, assistente parlamentare 60enne di Roma, due figli nati dal suo primo matrimonio (si è sposata giovanissima), mentre il suo secondo marito – ex uomo di chiesa – è scomparso l’anno scorso; e Roberto, 34 anni, progettista meccanico di Fombio (Lodi), fidanzato, che gioca a calcio a livello dilettantistico (è arrivato fino alle giovanili del Piacenza) e pratica tennis e trekking.

Nella terza e ultima Sfida, la missione era riutilizzare le proteine delle prove precedenti per creare un toast che fosse creativo e gustoso. Gli ultimi quattro a festeggiare sono stati: Letizia, 25enne operatrice socio-sanitaria di Carpi (Modena), cresciuta respirando a pieni polmoni le tradizioni culinarie emiliane che le ha insegnato la nonna; Giuseppe, il direttore organizzativo di un laboratorio di analisi mediche di Bari, 43 anni, che mette in pentola la tradizione pugliese e un tocco, per lui immancabile, di originalità; Ollivier, 45 anni, manager di beni di lusso, un mix tra Croazia e Francia nelle sue origini (e anche nelle sue influenze culinarie) e ora a Parma insieme al suo compagno Domenico; e Mattia, 37 anni, “bolzanino doc”, appassionato da sempre di cucina, grazie soprattutto a sua mamma, tanto che sin da bambino è stato in oltre 300 ristoranti stellati.

La Classe al completo

Tutti questi concorrenti, promossi ieri, raggiungono i nove già ammessi nel corso del primo appuntamento: Francesca, 39 anni, libera professionista tra l’Italia e la Cina, del varesotto e ora a Roma; Laura, architetto romano di 31 anni; Hue, project assistant vietnamita di 27 anni ora a Firenze; Antonio (soprannominato Bubu), studente 19enne nato a Napoli, cresciuto a Cagliari e ora a Roma; Rachele, 34enne milanese attiva nel mondo della moda; Francesco, 29enne cameriere romano simpaticissimo; Edoardo, 26enne di Varese dai baffi super riconoscibili; Sara, 27enne impiegata bergamasca di origini marocchine; Silvia, imprenditrice casertana di 55 anni.

Ora che le 20 postazioni sono finalmente tutte occupate, parte ufficialmente il viaggio della nuova Masterclass di MasterChef Italia. La sfida si accenderà la prossima settimana, giovedì 29 dicembre sempre su Sky e in streaming su NOW, quando i concorrenti inizieranno a competere davvero tra i fornelli. A partire dalla prima Mystery Box di stagione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Dicembre 2022, 16:14

