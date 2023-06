Chiara Francini: «Voglio essere mamma, penso alla fecondazione assistita». Poi le nozze con Friedrick?

di Redazione web

Chiara Francini sta vivendo un momento magico nella sua carriera, tra il tour nei teatri e il libro "Forte e Chiara" alla terza ristampa, l'attrice toscana sembra aver raggiunto uno dei massimi picchi del suo successo, dovuto anche grazie alla sua performance al Festival di Sanremo. Il monologo sulla mancata maternità ha lasciato tutti senza parole. Chiara Francini si è mostrata fragile e indistruttibile sul palco dell'Ariston e a 43 anni ha rivelato che quel figlio che non era mai arrivato, adesso lo sta cercando seriamente e non si farà fermare da nulla.

Chiara Francini a Domenica In parla della maternità. E Mara Venier la punzecchia: «E fallo sto figlio...»

Sanremo, Giulia Salemi: «Chiara Francini è stata unica, con il suo monologo ha fatto riflettere tutti»

Chiara Francini ha deciso di diventare mamma e per riuscirci non teme alcun tipo di ostacolo soprattutto se legato all’età. In una recente intervista al quotidiano Oggi, ha rivelato: «Voglio un figlio a 43 anni, sono pronta alla fecondazione assistita.

Sulla fecondazione assistita, Chiara Francini si sofferma molto perché è consapevole del fatto che questa sia una delle più valide opzioni per lei di rimanere incinta e confessa: «La fanno in tanti, ma nessuno ne parla mai, come se ci si vergognasse ancora, nel 2023, di ricorrere alla scienza. Come se farlo ci facesse apparire manchevoli. Un tabù simile a quello che a lungo c’è stato sulla psicoanalisi. La fragilità è invece parte costitutiva dell’essere umano».

Il matrimonio con Friedrick

Chiara Francini condivide la sua vita da 18 anni con il fidanzato imprenditore scandinavo, Friedrick Lundvquist, di 46 anni. Il matrimonio non è mai stato contemplato, se non in vista dell'arrivo di un bambino: «Il matrimonio è una tappa imprescindibile per una ragazza di provincia come me, solo che io non lo agogno. Credo che con Fredrick potremmo sposarci giusto se arrivasse un bimbo. Il matrimonio deve essere per sempre, ma io che ne so se con lui ci starò per sempre? È l’uomo migliore che abbia incontrato ma non sposarlo è una chance che mi lascio per la mia libertà».

Chiara Francini a 43 anni è riuscita a costruirsi una vita solida e circondata di persone che la amano e la sostengono, quindi i fan sono sicuri che nel caso decidesse di proseguire con la fecondazione assistita, tutti la sosterrebbero.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA