Chi l'ha visto, dal caso Ventimiglia a quello Casali: gli appelli dei figli. Nuovi dettagli su Antonella Di Massa

"Chi l'ha visto" torna mercoledì 27 marzo su Rai 3. Il programma in onda dalle 21.20 dà ampio spazio ai misteri legati alla morte di Antonella Di Massa, Giusy Ventimiglia e Paola Casali. La nuova puntata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli, come sempre, svela dettagli inediti. Durante la puntata ci sono, come sempre, appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Antonella Di Massa

Il programma torna sulla morte di Antonella Di Massa, trovata senza vita a Casamicciola sull'isola di Ischia. Nonostante gli esiti dell'autopsia indichino un possibile suicidio, familiari e amici non sono convinti e le indagini continuano.

Giusy Ventimiglia

Attenzione, poi, sulla scomparsa a Bagheria nel 2016 di Giusy Ventimiglia.

Paola Casali

Sciarelli tratta poi la scomparsa di Paola Casali, avvenuta nel 2011. La donna potrebbe aver avuto una relazione complicata con un uomo che le chiedeva piccole somme di denaro. Le figlie lanciano un nuovo appello per ottenere informazioni utili alle indagini e per fornire ulteriori dettagli sulla vita della madre.

Il futuro di Federica Sciarelli in Rai

Intanto, sembra che Sciarelli, che si appresta a compiere 67 anni, stia valutando l'opzione del pensionamento. L'eventualità di un'uscita anticipata della conduttrice potrebbe mettere in discussione l'intera gestione del programma. Con il termine della stagione televisiva alle porte, il destino di Chi l'ha visto rimane avvolto nell'incertezza, lasciando il pubblico in trepidante attesa per scoprire quale sarà la sua evoluzione.

