Chi l'ha visto, Maria Chindamo, la figlia Letizia: «Voglio diventare carabiniere»

Il programma condotto da Federica Sciarelli, Chi l'ha visto, continua a catturare l'attenzione dei telespettatori con inchieste e misteri. Durante la puntata di mercoledì 13 marzo si è parlato del caso di Maria Chindamo, l’imprenditrice 42enne fatta sparire mentre andava a lavorare nei suoi terreni, il 6 maggio 2016, uccisa e poi finita in pasto ai maiali. Per questo motivo il 14 marzo Salvatore Ascone, detto “u pinnularu”, dovrà presentarsi di fronte ai giudici. Salvatore Ascone deve rispondere di concorso in omicidio.

Dal giorno della scomparsa in poi, la storia di Maria Chindamo è rimasta avvolta nel mistero: nessun volto per il colpevole, tanti moventi che si accavallano e contraddicono l’un l’altro, nessun corpo. Durante la puntata di Chi l'ha visto è stata intervistata per la prima volta, dall'inviato della trasmissione condotta da Federica Sciarelli, la figlia più piccola di Maria Chindamo, Letizia.



Le parole di Letizia Punturiero

Letizia Punturiero è la figlia più piccola di Maria Chindamo.

«Oggi voglio fare il carabiniere - ha concluso Letizia -. Sono arrivata ad un bivio: maresciallo dei carabinieri o psicologa. Io voglio continuare a lottare, in una veste diversa ma con una forza maggiore. Vedere il positivo nel negativo io l'ho preso da lei».

