"Chi l'ha visto": da Antonella di Massa a Giovanni Sala, anticipazioni e casi della puntata di stasera 20 marzo

di Alessia Di Fiore

Oggi 20 marzo 2024 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda la nuova puntata di Chi l'ha Visto, condotto da Federica Sciarelli e che metterà al centro della puntata i casi di Antonella di Massa e Giovanni Sala, morti in circostanze controverse e la cui verità deve essere svelatra ai più cari, in costante ricerca di chiarimenti.

La scomparsa di Antonella di Massa

Durante la puntata di stasera si tornerà sul caso di Antonella di Massa, comparsa a Casamicciola, sull'isola di Ischia il 17 febbraio.Il suo cadavere è stato poi rinvenuto il 28 febbario e i motivi della sua morte non sono ancora certi sebbene la tesi di un suicidio sembrerebbe essere quella più accreditata.

Ma gli amici e i parenti di Antonella continuano a nutrire dei dubbi in merito e questa sera ai microfoni della trasmissione tornerà a intervenire sul caso il marito della donna, che già in precedenza ha espresso il suo dolore e il suo rimorso per non essere riuscito ad aiutare o salvare sua moglie.

Il mistero di Giovanni Sala

La Sciarelli poi cercherà di fare luce sulla vicenda di Giovanni Sala, 34enne morto davanti alla sede di Sky dopo essere stato fermato da due vigilanti: l'uomo, sotto l'effetto di alcol e droghe, ha perso conoscenza durante l'intervento delle guardie e i tentativi di rianimarlo sono stati vani.

Nonostante non ci siano evidenze di morte per asfissia o fratture toraciche da schiacciamento è ancora da definire se i vigilanti abbiano giocato un ruolo nella morte di Giovanni, considerando le condizioni di salute già compromesse del giovane.

Gianpiero e Lucia, genitori di Giovanni hanno lanciato un appello affinchè le indagini continuino e questa sera saranno in studio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA