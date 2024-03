Mamma partorisce davanti alla figlia di 7 anni: «È matura». Pioggia di insulti sui social: l'hai traumatizzata, non vorrà più avere bambini

di Redazione Web

Una bambina di 7 anni che guarda la propria mamma partorire: è una cattiva idea? Una domanda che probabilmente non ha sfiorato la mente di Ashley Cunningham, che ha convinto i medici a far entrare la figlia in sala parto mentre dava alla luce un neonato. Il tutto è stato ripreso da un video che, una volta pubblicato su TikTok, ha suscitato diverse reazioni da parte degli utenti, con qualcuno che senza mezzi termini l'ha accusata di «aver traumatizzato la figlia». La mamma non è d'accordo: «Lei è matura per la sua età».

Ashley Cunningham, residente a Knoxville, in Tennessee, ha spiegato che Sophia era affascinata dall'arrivo di una sorellina e «ha chiesto di essere in sala parto». La mamma è stata felicissima di permetterle di essere parte di un momento così speciale, ma la sua decisione ha lasciato alcune persone a dir poco inorridite.

Gli utenti hanno criticato Ashley per aver permesso alla bambina di guardarla mentre «spingeva fuori» la sorellina: «Ora Sophia non vorrà più avere figli», si legge tra i commenti. Il video mostra la bambina che guarda sua madre partorire. Il testo che incornicia la clip non lascia dubbi: «Mia figlia di 7 anni ha chiesto di essere in sala parto in modo da poter vedere la sua sorellina nascere».

«Le piacciono le cose un po' disgustose»

La mamma ha aggiunto: «Sono stato in grado di convincere i miei medici che era abbastanza matura per gestire la situazione.

Per rispondere ad acuni commenti che giudicavano negativamente la vicenda, accusando la mamma di aver fatto assistere alla figlia un avvenimento traumatizzante, Ashley Cunningham ha registrato un altro video in cui spiega con Sophia come sono arrivate a prendere tale decisione. La bambina, ha raccontato, voleva sentire il «primo respiro della sorella». «Ero preparata - ha sottolineato Sophia -, ho visto molti video online prima di quel giorno». Ashely ha aggiunto: «È matura per la sua età. Le piacciono le cose un po' disgustose». Lo rifaresti? Le ha chiesto la mamma. Sophia è stata netta: «Sì!»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA