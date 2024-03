Federica Pellegrini, allenamento a due mesi dal parto: «Riprendiamoci la schiena». Il trucco per tenere d'occhio Matilde

di Dajana Mrruku

Federica Pellegrini è tornata ad allenarsi a due mesi dal parto della piccola Matilde. La Divina ha condiviso i risultati della prima sessione di allenamento e stretching con i suoi follwoer con un post su Instagram in cui si mostra sorridente e fiera, in abbigliamento ginnico e un tappetino da pilates.

«Riprendiamoci la schiena», dice la Pellegrini che era abituata a dedicare molto tempo al suo fisico per tenerlo sempre allenato e al massimo delle prestazioni. Da quando è mamma, tutta la quotidianità è cambiata, rallentando su alcuni aspetti e accelerando in altri, ma la mamma è sempre la mamma e Federica deve sempre avere sott'occhio la piccola Matilda anche quando si prende un momento per sé.

Andiamo a scoprire il suo trucco e il dolce dettaglio di Federica Pellegrini.

Il dettaglio e l'allenamento

Federica Pellegrini è una super mamma che riesce a divincolarsi perfettamente tra la figlia nata da quasi tre mesi, il lavoro e nel frattempo, riesce a dedicarsi anche qualche momento per lei per tornare ad allenarsi.

Federica però cerca sempre di avere un occhio verso Matilde che dorme nella sua stanza e per questo ha installato una piccola videocamera che riprende la piccola che dorme beata nella sua culla. Il gesto ha intenerito i fan che l'hanno elogiata per riuscire a trovare una buona ed equilibrata routine per lei e la piccola.

