Federica Pellegrini e la crisi post partum: «Cambiamenti fisici e mentali e il dolore dell'allattamento»

di Dajana Mrruku

Federica Pellegrini sta affrontando la sua sfida più difficile: crescere la piccola Matilde. La maternità, tanto sognata nei primi mesi dopo il matrimonio con Matteo Giunta, ha cambiato radicalmente la sua vita e per la prima volta, La Divina ha iniziato a parlarne. Lei è diventata mamma a inizio anno nuovo, il 3 gennaio, e Matilde ha illuminato le sue giornate, riempendole di responsabilità, preoccupazioni da neo genitore, ma anche gioia e amore. La campionessa olimpionica ha condiviso sulle sue storie Instagram alcune frasi che riassumono il suo umore in questo periodo.

Il post partum di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è diventata sempre più umana e vicina alle neo mamme, soprattutto in questa fase così delicata del post partum.

«Cose che viviamo durante il post partum e nessuno potrà mai capire: il dolore che proviamo durante i primi giorni di allattamento, elaborare la propria esperienza del parto, il tempo che ci vorrà per affrontare i propri cambiamenti fisici, mentali ed emotivi, voler riposare senza potere perché non possiamo fare a meno di tenere d'occhio i nostri bimbi, il sentimento di solitudine che proviamo anche se abbiamo la miglior compagnia, i forti cambi ormonali, il passaggio dall'essere indipendente all'essere richiamate 24/7 dai nostri piccoli e che i giorni passino e passino senza la possibilità di avere una pausa per assimilare tutto ciò che stiamo vivendo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA