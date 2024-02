Federica Pellegrini, ancora una maglietta incredibile di nonno Roberto: «Non ci sono parole»

Dall'arrivo di Matilde tutto è cambiato: Federica Pellegrini ha scoperto un nuovo mondo, fatto di pannolini e pappine, ma anche di paura e felicità, assenza di ore di sonno e amore puro. Matteo Giunta cerca di essere il marito ideale e il papà che tutte vorrebbero, aiutando in tutto e per tutto La Divina. Per fortuna la coppia non è da sola in questa nuova avventura, ci sono anche i super nonni e soprattutto il papà di lei, Roberto, ha preso la "nonnitudine" molto seriamente.