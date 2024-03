Antonella di Massa, il marito Domenico a Chi l'ha visto: «Liquido nella mano destra? Mia moglie è mancina»

di Cristina Siciliano

Chi l'ha visto, nella puntata di mercoledì 20 marzo con Federica Sciarelli, torna sul caso di Antonella di Massa la donna di Ischia ritrovata senza vita dieci giorni dopo la sua misteriosa scomparsa, e le perplessità che suo marito Domenico nutre in merito a quello che potrebbe esserle accaduto. La verità sembra ancora molto lontana e nuovi elementi si sono aggiunti alla ricostruzione della scomparsa di Antonella.

Il giallo del liquido antigelo

A destare ancora sospetti, oltre alla dinamica del suo allontanamento che inizialmente era stato classificato come volontario, è stata la bottiglia di liquido antigelo trovata sotto la mano di Antonella. Sul corpo della donna, erano anche presenti delle ecchimosi, resta da capire se compatibili con una caduta o causati da un’aggressione. Il ritrovamento del corpo della donna è avvenuto in luogo che nei giorni precedenti era stato battuto a tappeto ma senza trovare nulla. Il marito, intenzionato a scoprire la verità per dare giustizia a sua moglie, interviene a Chi l'ha visto per cercare di capire cosa potrebbe essere successo quel 17 febbraio, giorno della sua misteriosa scomparsa, e negli 11 giorni trascorsi prima del ritrovamento. L'inviato Francesco Paolo Del Re ha poi fatto un appello in diretta ai cittadini di Ischia.

I dubbi del marito Domenico

«Io dall'ultimo servizio che avete mandato in onda ho visto una parte che mi ha lasciato di stucco - ha spiegato il marito Domenico all'inviato Francesco Paolo Del Re -.

Valentina, amica di Antonella: «Non si è tolta la vita»

«Da sola lei dove poteva stare? Al freddo e con la pioggia, non è da lei stare da sola tutto questo tempo - ha sottolineato Valentina -. Il mio pensiero è che qualcuno le ha dato una mano per nascondersi perché da sola non poteva stare lì. Perché comprare questo liquido? Per me lei non si è tolta la vita».

L'appello di Francesco Paolo De Re

«Siamo venuti a sapere che c'è un gruppo di ragazzi che hanno notato sul marciapiede una donna sdraiata per terra. Hanno avvisato i carbinieri e si sono allontanati, ma dopo qualche minuto, la donna non era più lì ed è nei pressi di un vicoletto vicino alla Pro loco - ha raccontato Francesco Paolo Del Re -. Questa donna ha il cappuccio sulla testa e non è stata identificata. Vogliamo fare un appello: avete notato questa donna sdraiata di notte? C'è una foto di questa donna. Noi vorremmo poter vedere questa foto per essere sicuri che non si tratti di Antonella. Gli abitanti di Succhivo ci hanno aperto le loro case».

