Caterina Balivo torna i tv con un nuovo programma: ecco tutti i dettagli

Caterina Balivo torna in tv. L'attesissimo come back della conduttrice è arrivato. Dopo la decisione di lasciare la televisione per dedicarsi alla famiglia, Balivo fa retromarcia e torna in Rai con un nuovo programma. Ad annunciarlo è lei stessa su Instagram dove pubblica un post con una serie di scatti e, a corredo delle foto, l'annuncio: «Martedì e giovedì, in seconda serata su Rai 2 vi terrò compagnia con Help - Ho un dubbio (e poi fino a settembre)».

«Sarà divertente sentire i dubbi esistenziali più strani - continua nel post -, più coloriti ed enigmatici delle persone che verranno a trovarci, e seguire il pubblico in studio decidere per loro. Chissà se sarete sempre d’accordo… Intanto domani, dopo cena, stiamo insieme».

La carriera

Dopo la conduzione di Detto Fatto per 5 anni, la conduttrice campana riparte da martedì 2 agosto 2022 in seconda serata. Si tratta di un’assoluta novità per il canale e per la stessa conduttrice, la quale nel 2020 ha lasciato il timone di "Vieni da me" su Rai 1, per poi accettare di condurre anche più di un nuovo lavoro su Tv8 e su La7.

