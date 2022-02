Il Cantante Mascherato, Cavalluccio Marino è Cristina D'Avena. E su Twitter esplode la polemica

Dietro il Cavalluccio Marino de Il Cantante Mascherato c'è Cristina D’Avena. Nella puntata di ieri, la regina delle sigle dei cartoni animati è stata eliminata nella sfida con il Pescilino Rosso. Il giudizio finale è stato decretato dai voti dei quattro giurati: Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna, Iva Zanicchi (che ha sostituito Francesco Facchinetti assente per Covid) e poi dalle votazioni social.

Ma questa eliminazione sembra non essere piaciuta a molti utenti di twitter: «Assurdo sia stato smascherato il Cavalluccio Marino, la cui identità era incertissima, quando in gara ci sono Riccardo Fogli, Pupo e soprattutto Malgioglio sgamati dopo mezza clip» ha fatto notare un utente. Lo stesso pensiero è condiviso da molti data la forte incertezza sull'identità della maschera.

Leggi anche > Pamela Prati denuncia Barbara D'Urso: «Ha detto cose bruttissime su me». La confessione a Belve

Durante la puntata del programma di Milly Carlucci, Cavalluccio Marino ha sfidato Pesciolino Rosso, ma i giudici hanno preferito mandare avanti la seconda maschera. Camaleonte ha vinto la sfida contro la Volpe mentre Medusa e Lumaca hanno rispettivamente battuto Soleluna e Pinguino. Infine il Drago ha avuto la peggio contro il Pastore Maremmano. Al termine della serata erano quattro le maschere a rischio eliminazione: Volpe, Cavalluccio Marino, Drago, Pinguino e Soleluna. I telespettatori, tramite i social network, hanno salvato la Volpe mentre il pubblico in studio capitanato dalla ballerina Sara Di Vaira ha optato per Soleluna.

Infine, un’ulteriore votazione social ha decretato la sconfitta di Cavalluccio Marino, che è stata la meno votata contro Pinguino e Drago, che affronteranno uno spareggio nella prossima puntata de Il Cantante Mascherato in onda venerdì 25 febbraio. Cristina D’Avena, su Instagram, ha commentato la sua esperienza nelle vesti di cantante mascherato: «Mi sono divertita tantissimo al @ilcantantemascheratorai1 ... Ho amato sin da subito la maschera del cavalluccio marino 🌊 anche se per me che soffro di claustrofobia é stata una bella sfida... Grazie @milly_carlucci e grazie a tutti voi per il supporto!!».

E' partita, ora, la sfida sui social per smascherare gli altri cantanti. Secondo tanti spettatori l’ex componente dei Pooh sarebbe il Pastore Maremmano. Pupo e Cristiano Malgioglio si nasconderebbero invece sotto le maschere del Pinguino e di Soleluna. Anche Caterina Balivo è rimasta scioccata nel vedere la D’Avena e ha chiesto a Milly Carlucci di farla rientrare in gioco, magari con un altro costume. Con Cristina D’Avena-Cavalluccio Marino salgono a tre gli eliminati della terza edizione de Il Cantante Mascherato 2022. Fuori dai giochi pure Gallina-Fiordaliso e Aquila-Alba Parietti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA