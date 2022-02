Il Cantante Mascherato, Francesco Facchinetti sostituito da Iva Zanicchi: «Ho un consiglio!». Lei replica così

Nella seconda puntata del “Cantante Mascherato” manca all’appello il giudice Francesco Facchinetti rimpiazzato per l’occasione da Iva Zanicchi. Facchinetti è infatti risultato positivo al tampone per il Covid.

Milly Carlucci e Francesco Facchinetti

Il Cantante Mascherato, Francesco Facchinetti sostituito da Iva Zanicchi

Nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci manca Francesco Facchinetti. Il giudice infatti è risultato positivo al Covid ed è stato sostituito da Iva Zanicchi. Facchinetti, che è comunque in buona salute, è intervenuto con un collegamento video da casa: «Chiedo venia – ha fatto sapere - avrei voluto essere con voi, mi dispiace moltissimo ma sono felicissimo che il mio posto sia stato preso da Iva. Ho un consiglio per lei... Non ascoltare nulla di quello che ho detto nella prima puntata, fai l’opposto per cortesia. Io guarisco e ritorno…». La Zanicchi ha risposto a modo suo: «Non ti preoccupare Francesco, avevo già deciso di farlo!».

