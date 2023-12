Bianca Berlinguer a Verissimo: «L'addio alla Rai? Non dormivo la notte, mi sono sentita sola»

di Dajana Mrruku

Bianca Berlinguer è stata ospite per la prima volta in un programma su Canale 5, e ha scelto Verissimo per raccontarsi e farsi conoscere meglio al pubblico di Mediaset. Dopo 34 anni in Rai, Berlinguer ha dovuto fare una scelta molto sofferta e ha deciso di andare via. Silvia Toffanin le ha chiesto cosa l'avesse spinta a prendere una decisione così forte e la risposta ha lasciato senza parole.

L'addio alla Rai

«Lasciare la Rai è stata una decisione sofferta, che mi ha lasciato sveglia tante notti.

L'addio alla Rai non ha significato la cgiusura del programma, che è sbarcato su Rete 4 col nome "È sempre Cartabianca". Il format non è cambiato, ciò che è diverso è solo la rete televisiva, "È sempre Cartabianca" sta riscuotendo un discreto successo e Berlinguer ha trovato in Mediaset un pubblico fedele.

