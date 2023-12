Christian De Sica a Verissimo racconta la lite con Carlo Verdone: «Mi urlò: sei un puttaniere». Ecco com'è andata

di Dajana Mrruku

Christian De Sica è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato un ruolo inedito che ha iniziato ad interpretare da qualche mese: quelllo del nonno. La figlia Maria Rosa, infatti, ha da poco dato alla luce il primo figlio, nonché primo nipote dell'attore e regista. «Ci siamo rinco**ioniti tutti», ha detto Christian mentre guardava le foto della piccola Bianca.

Silvia ha voluto raccontare la storia della vita dell'attore, tra la famiglia e la carriera. Non poteva mancare certo, l'ìincontro con la moglie, Silvia Verdone, sorella dell'attore e regista Carlo Verdone. De Sica ha voluto raccontare come l'ha conosciuta e il corteggiamento segreto, mentre frequentava casa Verdone per alcune ripetizioni.

Christian De Sica e la lite con Carlo Verdone

«Io l'ho conosciuta che aveva 14 anni, ma ero un ragazzino anch'io.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 18:48

