Belve, salta il finale dell'ultima puntata: ecco cosa è successo veramente

Il finale della puntata di Belve è stato tagliato senza alcun motivo apparente scatenando le reazioni dei telespettatori e della conduttrice stessa. Francesca Fagnani aveva scritto di essere sotto choc sui social e ha chiesto scusa ai telespettatori per quanto accaduto, visto che di solito nella parte finale vengono trasmessi i fuori onda, ritenuti da molto una delle parti più interessanti del programma.

La verità

Cosa è accaduto è stato svelato da Davide Maggio: «In riferimento alla mancata messa in onda di “Belve After”, la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda», chiarisce. La Fagnani aveva lanciato Belve Afrer ma dopo la pubblicità è andato in onda Stasera C’è Cattelan. Maggio ha poi continuato: «Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale. “Belve After” sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in onda».

Le Belve After

Un semplice errore tecnico, quindi, nessun mistero e nessuna censura. La Fagnani confessò poi un dettaglio del suo After: «Come mai nei fuorionda do del tu ai miei ospiti? Ogni tanto nei fuorionda ci diamo del “tu” perché c’è il rilascio della tensione, ma solitamente non invito persone che conosco e, di conseguenza, a chi non si conosce dare del “lei” viene più che naturale. Darsi tutti del “tu” in tv la trovo una cosa maleducata. Una volta feci un’intervista a un operaio dandogli del “tu” e, quando mostrai il servizio, Santoro mi rimproverò. Aveva ragione: dare del “lei” è una questione di rispetto».

