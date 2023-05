BellaMa', giovedì il vincitore della prima edizione. Simona Sala: «Scommessa vinta»

di Redazione web

Si chiude venerdì 5 maggio la prima stagione di “BellaMa’”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17 su Rai2. Il primo talent di parola in cui la generazione boomer (over 55 anni) e quella Z (tra i 18 e i 25 anni), rappresentate in studio da 50 persone di cast fisso, si sono confrontate su temi di attualità, sentimenti, musica e ballo. Il programma, un format originale Rai, condotto e ideato da Pierluigi Diaco, dal debutto assoluto del 12 settembre ha saputo giorno dopo giorno conquistare il pubblico a casa: partito in autunno con puntate al 3,1% di share, è arrivato al 31 dicembre portando la media del 2022 al 4,1%. Ma è da gennaio 2023 fino al 30 aprile che la crescita è stata straordinaria, con una media nei primi 4 mesi del 2023 al 5,73%, con puntate che hanno sfiorato il 10% di share. La media del programma nell’intera stagione, quindi, si è attestata al 5,0%. Inoltre, nei primi 4 mesi 2023 “BellaMa’” il numero dei telespettatori è cresciuto del +8,7% rispetto all’ascolto ottenuto nel pari periodo 2022 dal programma che lo scorso anno occupava la stessa fascia su Rai2.

«È stata una scommessa vinta che ha illuminato una fascia e una rete difficili» dichiara la Direttrice dell’Intrattenimento Day Time Simona Sala. «Un grande lavoro di squadra in cui tutta l’azienda ha creduto fin dall’inizio».

Molto soddisfatto Pierluigi Diaco, che ha commentato così il successo di “BellaMa’”: «Ringrazio di cuore il pubblico di Rai2 per l’accoglienza e il sostegno manifestato giorno dopo giorno. Devo tutto al gioco di squadra condiviso con i miei autori, la redazione, la produzione, il regista e il centro di produzione Rai, che mi ha consentito di lavorare con allegria e serenità. Sono grato all’Amministratore Delegato, Carlo Fuortes, per aver creduto in questa sfida. Estendo la mia più sincera gratitudine ad Antonio Di Bella, con cui questo progetto è stato pensato, alla Direttrice del Day Time, Simona Sala, per la libertà autoriale che mi è stata concessa, al Centro di Produzione Rai e alla sua Direttrice Paola Sciommeri, che hanno fatto un lavoro straordinario, al Direttore della Distribuzione e Coordinamento Palinsesti, Marcello Ciannamea, per i consigli preziosi e il costante sostengo, al capo struttura Daniele Cerioni e al capo progetto Monica Flores, per aver messo in campo professionalità, passione ed entusiasmo».

