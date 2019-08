La notte della Taranta

Domenica 25 Agosto 2019, 16:25

insieme nella vita e sul lavoro. La coppia, che ha trascorso tutta l'estate insieme, tornata ad amarsi dopo un periodo di pausa, ha partecipato come conduttori alBelen e Stefano sono stati fortemente voluti dal direttore di Rai 2che li ha ingaggiati anche per il festival di Castrocaro, in onda il prossimo 3 settembre.La ritrovata intesa non è passata inosservata agli spettatori: i due si sono lanciati spesso, Belen ha più voltesulla guancia Stefano, negli intervalli musicali si sono abbracciati, insomma, il palco è stato un tripudio di amore che però non è stato gradito a tutti. Moltissimi hanno criticato le troppe effusioni, altri su Twitter hanno invece punzecchiato i due sulle scarse capacità di conduzione, sostenendo che nessuno dei due sarebbe stato in grado di gestire l'andamento del programma.C'è anche chi li ha difesi e ne ha apprezzato l'impegno. Belen ormai conduce da diversi anni, mentre Stefano è stato una rivelazione dopo la presentazione di Made in Sud.