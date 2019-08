Domenica 25 Agosto 2019, 09:27

Questa è probabilmente una delle domande di questa estate 2019. Molti curiosi e molti fan della conduttrice di Canale 5 e dell'ex concorrente del Gf, visto che i due - come hanno documentato loro stessi sui loro Social Network - hanno passato molto tempo insieme quest'estate si sono chiesti se tra i due fosse sbocciato l'amore. La curiosità dei loro follower era così evidente che Leggo, in un articolo, si è proprio chiesto questo, titolando esplicitamente:Ebbene, oggi abbiamo la risposta: Filippo Nardi e Barbara D'Urso hanno voluto rispondere al nostro quesito!Come mostra lo screenshot di una delle storie di Barbara D'Urso i due rispondono proprio al nostro articolo. E' Filippo Nardi ad avere "ritagliato" il nostro titolo, taggando Barbara in una delle sue stories, come se volesse che fosse la conduttrice mediaset a rispondere, una volta per tutte alle curiosità dei follower. E, puntuale, Barbara d'Urso soddisfa ogni curiosità dei suoi fan smentendo categoricamente che tra lei e Fillippo Nardi ci sia una storia. "Ma nooooo" scrive, aggiungendo un "Giuro!!!" con tanto di aureola a rafforzare il concetto.Quindi ora abbiamo una risposta alla vostra domanda: Barbara d'Urso e Filippo Nardi sono fidanzati? Giurano di no.