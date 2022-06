Belen, da Mediaset verso Discovery: nuova avventura per la showgirl?

Cambio di rotta per Belen Rodriguez? Voci di corridoio la vedrebbero a Discovery nella prossima stagione televisiva, ma solo per una collaborazione. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia che spiega come il colosso sta dimostrando di voler attirare sempre più il pubblico, puntando su personaggi che potrebbero rivelarsi delle garanzie. E tra questi c’è Belen, tra le più note showgirl del panorama italiano.

Dagospia ha specificato che l'arrivo di Belen su Discovery non è ancora una certezza. Ma sembra ci siano stati già i primi incontri, così come si mormora di trattative già in corso. Ma non è ancora tempo di annunci ufficiali.

C'è ancora il dubbio su cosa farebbe Belen su Discovery: è tutto top secret per ora. Se queste voci dovessero concretizzarsi, non si parlerebbe di un passaggio in esclusiva. Insomma, una cosa è certa: non ci sarà nessun addio di Belen a Mediaset, perchè lavorerebbe per entrambe le aziende. D’altronde proprio nelle scorse ore si è parlato della conferma alla guida di Tu si que vales, così come Dagospia ha parlato oggi di una conferma a Le Iene.

