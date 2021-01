Barbara D'Urso , l'ultima foto in vacanza al mare prima del ritorno a Milano. I fan notano un dettaglio: «Ma come hai fatto?». Conto alla rovescia per il ritorno di Barbara D'Urso in tv. Domani, 10 gennaio, la conduttrice Mediaset sarà in diretta con Domenica Live. Ma prima del ritorno al lavoro, Barbara si è concessa un ultimo scatto vicino al mare, dove ha trascorso il periodo delle feste.

Nell'immagine condivisa su Instagram, la conduttrice è seduta su una passerella di legno in riva al mare. Barbara indossa in giacchetto di pelle nero, stivali abbinati e un vestito scozzese rosso e nero, che mette in evidenza le gambe. Immediati i commenti dei fan: «Sei bellissima, ti aspettiamo». Ma alcuni utenti notano un particolare: «Con questo freddo come fai a stare a gambe nude? Non hai le calze?».

Nei giorni di vacanza, Barbara ha condiviso con i follower i suoi allenamenti di box e di running . E anche con l'ultima foto in riva al mare fa il pieno di like.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Gennaio 2021, 19:27

