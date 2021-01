Chiara Ferragni e Fedez a cena fuori, Leone va fuori di sé: la reazione del bimbo spiazza tutti. «Ma che dice?»

di E.C.

Chiara Ferragni balla durante la cena, Leone va fuori di sé: la reazione del bimbo spiazza tutti. «Ma che dice?». Chiara Ferragni, Fedez e Leone stanno trascorrendo qualche giorno di relax in un realis in Lombardia. Come sempre, l'imprenditrice digitale e il rapper testimoniano con foto e video il week end fuori porta, ma è un filmato in particolare ad aver attratto l'attenzione dei fan.

Nelle immagini, condivise nelle stories di Instagram, i Ferragnez sono a tavola in attesa della cena. C'è della musica di sottofondo e Chiara Ferragni improvvisa un ballo sulla sedia. Ma il gesto fa andare su tutte le furie il bimbo che con fare (teneramente) minaccioso ordina alla madre: «Smetti di ballare, smetti di ballare».

La reazione del piccolo spiazza i genitori tanto che Chiara si avvicina al figlioletto per calmarlo e Fedez smette di riprendere. Il tenero video, neanche a dirlo, fa il giro del web. «Ma che fa Leone? - chiedono i fan - È troppo bello». Boom di like.

