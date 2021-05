Barbara D'Urso e la frecciatina dopo gli ascolti di Domenica Live: «L'ignoranza tace, è un programma vivo e vegeto»

Barbara D'Urso apre la puntata di Pomeriggio Cinque con una frecciatina a chi parla di Domenica Live come di un programma ormai morto. «Dove l'ignoranza tace la verità fa rumore e voi ieri avere fatto molto rumore». La conduttrice mostra un cuore d'orato dicendo che è lo stesso che hanno i suoi telespettatori che non l'abbandonano mai e che anche nella giornata di ieri le hanno permesso di fare degli ascolti da record.

«Ieri abbiamo fatto il 18% di share, circa 2 milioni di voi hanno guardato Domenica Live, nonostante il sole, nonostante la Formula 1 voi ci siete sempre», ha aggiunto Barbara mostrando il disappunto per chi parla di un programma ormai morto, «Questo per dirvi che Domenica Live è un programma vivo e vegeto, così come lo è Pomeriggio Cinque».

Dati alla mano, secondo Davide Maggio, su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.871.000 spettatori pari ad uno share del 19.2%, nella prima parte, e 2.262.000 spettatori pari ad uno share del 16.2%, nella seconda parte in onda dalle 15.02 alle 17.01. Domenica Live ha appassionato 1.445.000 spettatori (10.2%), nella prima parte Attualità dalle 14.37 alle 17, 2.015.000 spettatori (16.5%), dalle 17.04 alle 17.48, 1.849.000 spettatori (15.1%) dalle 17.52 alle 18.29

