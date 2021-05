Barbara D'Urso sostituita? Elisa Isoardi potrebbe condurre Pomeriggio 5

Elisa Isoardi potrebbe prendere il posto di Barbara D'Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Che ci fosse vento di cambiamento in Mediaset era ormai chiaro da tempo, così come che ci fosse l'intenzione di dare meno spazio alla regina della rete ammiraglia. Le anticipazioni hanno parlato di volti nuovi come quello della Isoardi e di Adriana Volpe, ora però sembra anche che si parli dei primi programmi.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal settimanale NuovoTv, Barbara d’Urso potrebbe essere sostituita da Elisa Isoardi. Pare che la ex naufraga potrebbe condurre una versione estiva del programma che partirebbe dal mese di giugno. Nessuna sostituzione quindi, come la stessa Barbara ha commentato nel corso del programma pomeridiano, Pomeriggio Cinque resta una trasmissione viva e vegeta che vede confermara lei alla conduzione nell'autunno - inverno 2021 2022.

Ad avvalorare la tesi dello sbarco su Canale 5 di Elisa Isoardi è stata Antonella Clerici. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha salutato la collega in diretta televisiva sostenendo che l’aspettano nuove avventure.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 15:17

