Paolo Fox e l'Oroscopo della Settimana: le previsioni segno per segno e la classifica

Paolo Fox torna con l'Oroscopo della Settimana che va da lunedì 10 maggio fino a venerdì 14 maggio. Direttamente dallo studio de I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli condivide con i telespettatori le previsioni delle stelle e la classifica generale dei segni zodiacali. Dall'ultimo posto fino al gradino più alto del podio ecco i consigli dell'astrologo volto noto della televisione. E come dice sempre Paolo Fox: «Non credete ma verificate».

L'OROSCOPO DELLA SETTIMANA DI PAOLO FOX E LA CLASSIFICA

VERGINE Al dodicesimo posto la Vergine sotto stress. Con Giove in opposizione dovete rivedere degli accordi e potrebbe esserci qualche disputa in casa. Certe cose non vanno in amore e dovrete anche difendervi da chi vi vuole attaccare. Il transito di Giove per fortuna è breve.

PESCI All'undicesimo posto della classifica i Pesci. Dovete dimenticare qualcosa che non ha funzionato in famiglia e in amore. A livello sentimentale vi siete sentiti soli e a volte vi incastrate nelle vostre bugie. Siate prudenti se avete avuto crisi di coppia.

ARIETE Al decimo posto della classifica si trova il segno dell'Ariete. Piccola pausa di riflessione. Nel weekend qualche fastidio nel rapporto degli altri, ma non mollate perché siete forti e il 2021 vi porterà emozioni e soddisfazioni.

LEONE Paolo Fox colloca al nono posto della classifica il segno del Leone. Siete in risalita, ma non tornate al passato. Non vi rimettete in discussione. Attenzione in amore, con i Gemelli e l'Ariete potete fare qualcosa di più.

ACQUARIO L'Acquario è all'ottavo posto della classifica e si trova in una situazione altalentante. Una settimana un passo in avanti, quella dopo uno indietro. Per i grandi progetti ci vogliono soldi e complici. Non fate passi falsi nelle relazioni trasgressive.

SCORPIONE Malumori per lo Scorpione, collocato al settimo posto della classifica di Paolo Fox. Per voi la noia è un problema. Bisogna trovare una via di mezzo nelle cose. Settimana di recupero, soprattutto nel weekend.

SAGITTARIO A metà classifica, ossia al sesto posto c'è il segno del Sagittario. Opposizioni planetarie fanno della settimana un periodo di rinvio. Non curatevi di chi vi critica. Dovete superare qualche problema fisico.

TORO Al quinto posto della classifica di Paolo Fox il segno del Toro. Cielo di forza, siete determinati a realizzare nuovi progetti. Non siate agitati nel fare le cose perché potreste arrivare stanchi.

GEMELLI Settimana importante per i Gemelli, al quarto posto e per un soffio lontano dal podio. Torna una grande energia. E anche la voglia di amare è forte. Potrebbero esserci scelte importanti, ma anche ripensamenti.

CAPRICORNO Sul gradino più basso del podio, Paolo Fox inserisce il segno del Capricorno. Dovete evitare che le cose vi coinvolgano totalmente. Avete uno scudo che vi fa andare avanti. Dal 13 questioni di lavoro in recupero.

BILANCIA Secondo posto, invece, per il segno della Bilancia. Previsto un riscatto, ma anche tanta voglia di rimettervi in gioco. Voi più di altri avete sofferto negli ultimi due anni. Ora previste riaperture e miglioramenti.

CANCRO Al primo posto il Cancro grazie all'arrivo della Luna. Un cielo che promette buone emozioni. Da questa settimana Giove inizia un transito che vi permetterà di accordarvi. Le prossime 4 o 5 settimane potrebbero darvi un'idea di come sarà il vostro autunno. Ci sarà qualcosa di importante.

