Oroscopo di Paolo Fox del weekend 8-9 maggio: ecco le previsioni segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend 8-9 maggio. Come ogni settimana racconta nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e di domenica per i vari segni dello zodiaco: ecco uno per uno le previsioni per amore, fortuna e lavoro nel fine settimana.

ARIETE. I vecchi pregiudizi vanno gettati via. La Luna sarà favorevole nel fine settimana e alcuni di voi potrebbero ricevere un invito interessante. Sul lavoro si muove qualcosa.

TORO. Nuovi progetti all’orizzonte. Nella giornata di sabato sarà meglio tenere sotto controllo l'agitazione. Non è un momento splendito per i soldi, in questa fase sarebbe bene non cambiare lavoro.

GEMELLI. I nati del segno potranno guardare al futuro con maggiore positività, domani potreste fare un incontro speciale. Dovete mettere molto impegno sul lavoro, in futuro è prevista una sfida.

CANCRO. I nati del segno potrebbero avere problemi sentimentali da superare. I progetti a lungo termine vanno meglio. Sabato la Luna sarà in aspetto bizzarro ma inizia una fase di recupero.

LEONE. La Luna è favorevole e porterà più energia del solito. Avrete delle incertezze da superare, ma sarete in grado di farle. Il lavoro va abbastanza bene, ci sono nuove strategie in vista.

VERGINE. Cercate di non essere troppo polemici, nella giornata di domani potrebbero affievolirsi delle passioni. Le stelle vi chiedono di avere pazienza. Sul lavoro alcuni di voi saranno chiamati a riconsiderare i propri ruoli.

BILANCIA. Nel fine settimana la Luna è in opposizione, ci vuole pazienza in amore, ma nella giornata di sabato la stabilità sarà garantita da Venere. Disagio dal punto di vista professionale.

SCORPIONE. Potrebbero nascere dei conflitti in amore, ma nella gioranata di sabato Venere torna positia e porta delle novità importanti. Sul lavoro state accusando molta stanchessa, siete stanchi di fare le solite cose.

SAGITTARIO. Nel fine settimana l'amore è sottotono. Sabato però la luna favorevole aiuta a risolvere delle incomprenzioni. Siete in un periodo troppo agitato, ma inizia a vedersi qualcosa di buono sul lavoro.

CAPRICORNO. La Luna è dissonante, questo potrebbe causare qualche incertezza, per questo sarebbe bene fare attenzione a delle complicazioni. Nella giornata di sabato buone notizie per il lavoro.

ACQUARIO. Cercate di fare le cose con calma nel fine settimana. C’è un rilancio sul lavoro. Nella giornata di sabato potrete vivere emozioni positive con la Luna favorevole. Anche Venere sarà presto positiva.

PESCI. Ci sono questioni importanti in amore da vagliare con attenzione particolare. Domani cercate di evitare dei litigi. Qualche spesa in più all’orizzonte.

