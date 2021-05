Oroscopo di Paolo Fox settimana dal 3 aprile al 9 maggio: ecco le previsioni segno per segno

Paolo Fox, come ogni lunedì ci racconta l'oroscopo della settimana da lunedì 3 maggio. Alcuni segni saranno baciati dalle stelle, altri faticheranno un po'. Il mese di maggio sarà decisivo per i cambiamenti di alcuni elementi dello zodiaco. Come sempre l'astrologo noto della televisione fa le sue previsioni ma avverte: «Non credete ma verificate».

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox del weekend 1-2 maggio: le previsioni segno per segno

Ariete. Sarà una settimana discreta. Per quanto riguarda l'amore state attraversando un periodo dedicato alla riflessione, avete bisogno che qualcuno stimoli la vostra fantasia e per farlo dovrete eliminare un po' di pigrizia. Venere è molto attiva ma non dovete dare comunque nulla per scontato e se avete discusso per questioni legate ai figli o alla casa presto potrete recuperare la serenità desiderata. In campo lavorativo le cose si potranno risolvere. . Chi sta lavorando a un buon progetto non è ancora del tutto soddisfatto dei risultati, ma rispetto all’anno scorso ci sono stati dei miglioramenti.

Toro. Secondo Paolo Fox sarà una settimana buona in amore, ma in generale tutto il periodo sembra essere promettente. Se qualcuno ancora vede il futuro in modo negativo si dovrà ricredere ed essere più ottimista. Se avete discusso con il partner torna la serenità . Nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 maggio potreste vivere qualche momento di disagio. Le stelle invitano le coppie a fare delle scelte in comune, a mettere in cantiere grandi progetti. Sul lavoro andate avanti, anche se state facendo qualcosa che non vi piace. Se avete lavorato bene a breve potrete raccogliere i frutti di quello che avete seminato.

Gemelli. Sarà una settimana discreta, ma preparatevi che a partire da metà maggio potrete vivere emozioni speciali. Nei rapporti di coppia non si esclude qualche conflitto, anche perché Mercurio entra nel vostro segno martedì 4 maggio. Alcuni di voi hanno vissuto problemi di tipo economico o lavorativo, in questo caso sappiate che Giove torna favorevole e sarà possibile ottenere quello che volete. Tuttavia, resta qualche dubbio se ci sono contratti o accordi da firmare.

Cancro. La settimana che arriva sarà fantastica per i nati del segno del cancro. Negli ultimi tempi la vita amorosa è stata poco interessante ma ora si risvegliano le emozioni. La Luna inizia un transito molto bello già dalla giornata di giovedì 6 maggio e le stelle aiutano coloro che vogliono incontrare una persona speciale. Nella vita di coppia c’è più feeling. È importante superare i problemi che ci sono stati nella prima parte di aprile. Sul lavoro potrete ridiscutere un accordo stipulato e fare scelte importanti per il vostro futuro, finalmente arriveranno notizie positive dopo un periodo di stallo.

Leone. Per Paolo Fox sarà una settimana buona. Le stelle invitano ad amare senza reticenze, Venere in aspetto favorevole permette di andare avanti alle coppie che meritano e a mollare quelle che non hanno ragione di esistere. È un momento interessante per coloro che non hanno buttato all’aria una relazione. Infatti, la seconda parte di aprile è stata davvero pesante, ma le storie che sono rimaste in piedi hanno tutta la stima delle stelle. Fate attenzione al denare, in campo lavorativo qualcuno deve risarcirvi, quindi è un buon periodo per fare causa e ottenere quello che è giusto.

Vergine. Settimana splendente per i nati del segno. In amore questa prima parte di maggio sarà molto promettente, se vi piace una persona questo è il momento adatto per approfondire na conoscenza. Non rimandate discussioni e confronti perché dalla prossima settimana le stelle saranno meno favorevoli, le coppie che hanno dei problemi devono parlarne subito o torneranno le vecchie tensioni dei mesi passati e che sembravano essere superate. Chi ha un’attività lavorativa ben avviata, questo cielo non blocca progetti o contratti ma invita alla riflessione. I rapporti di collaborazione sono da rivedere, potreste pretendere qualcosa di più.

Bilancia. Continua il periodo d'oro per la Bilancia. In amore c'è un forte slancio e le storie nate da poco promettono bene. Fortunate anche le persone che in questo periodo non cercano l'amore eterno ma solo avventure. In generale sarà una settimana stuzzicante per le coppie, chi si è separato invece non ha molte speranze di tornare con il parner. Le coppie che si amano davvero pensano ad avere un figlio, alla casa o un cambiamento. Sul lavoro dovete impostare dei progetti che portino cambiamenti significativi, non tutto quello che avete fatto nei primi mesi dell'anno è andato bene, spesso a causa della troppa ansia.

Scorpione. In amore prendete le cose troppo di petto per questo nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 maggio potreste vivere qualche momento di disagio, soprattutto se credete che una persona sia stata scorretta nei vostri confronti. Cercate di rimandare le discussioni alla prossima settimana, cercate di non plemizzare troppo soprattutto se vi rendete conto che un rapporto non funziona. Sul lavoro giovedì 6 e venerdì 7 maggio la Luna è in aspetto favorevole e vi porta sulla buona strada per il successo e anche la possibilità di concludere un buon accordo, migliorano le cose da metà maggio.

Sagittario. La settimana saà discreta per l'amore. Avrete poca voglia di impegnarvi se non trovate il massimo della sintonia con una persona, ma in questi giorni siete particolarmente critici e polemici. Per quanto riguarda la vita di coppia, bisogna stare attenti a non lasciarsi trascinare da qualche rapporto clandestino, il desiderio di trasgredire è forte ma potreste pentirvene. Le coppie in crisi ritrobano la serenità. In campo lavorativo, non mancano gli obiettivi da raggiungere ma la settimana va a rallentatore, dovete avere pazienza, non agitate troppo le acque.

Capricorno. Per i nati del segno sarà una settimana fantastica. Se avete una persona nel cuore potrete portare avanti la relazione senza problemi. Per chi vive una relazione stabile è un periodo importante per fare progetti sentimentali ma è bene ricordare di essere cauti visto che Marte in opposizione porta disagio e tensioni. Nei legami con i segni Ariete e Cancro ci vuole tanta pazienza. In campo lavorativo, molto probabilmente ci sono buone opportunità. Nei prossimi mesi si discuterà di un accordo o di un contratto.

Acquario. In amore le preoccupazioni vanno superate, anche se la Luna vi rende molto agitati. Le relazioni più complicate potrebbero vivere momenti di tensione, ma le coppie più forti potranno portare avanti con successo i loro progetti. Avete voglia di cambiamenti sul lavoro, ma cercate di fare attenzione alle finanze che non brillano in questo periodo. Alcuni nativi dell’Acquario hanno già avanzato una proposta, gli altri, invece, devono affrontare il destino e le sue sorprese. State andando avanti verso un futuro innovativo.

Pesci. Sarà una buona settimana per i nati nel segno dei Pesci. Chi ha una relazione fresca potrebbe avere qualche difficoltà a gestirla e potrebbero mettersi in discussione. Chi ha alle spalle un rapporto fallito, in questo periodo ha qualcosa da sanare nel cuore. Qualcuno ce l’ha con voi, attenzione a un ex con il quale è difficile trovare un accordo, in questa settimana potrebbero alzarsi i toni delle polemiche. Sul lavoro Giove inizia un transito importante con nuovi progetti che potranno iniziare a decollare già a partire da giovedì 5 maggio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA