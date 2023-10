Barbara D'Urso, il rientro a Milano dopo Londra e Parigi: «Che sorpresa stupenda». Cosa è successo

di Redazione web

Barbara D'Urso ha fatto ritorno in patria, nella sua amata Milano, dove per moltissimi anni ha vissuto, accanto a Cologno Monzese, il quartiere sede degli studi televisivi di Mediaset. La vacanza nelle capitali europee, prima Londra e poi Parigi, è giunta a termine e la conduttrice ha fatto rientro a casa sua in Italia. Partita oltre un mese fa (era il 3 settembre), aveva annunciato di volersi allontanare proprio qualche giorno prima dell'inizio della nuova edizione di Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino, probabilmente per evitare il continuo assedio di paparazzi e diffusione di gossip sul suo conto.

Dalle lezioni di inglese Londra, alle promenade per il centro di Parigi, Barbara D'Urso ha avuto un rientro a casa molto piacevole. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Barbara D'Urso e la sorpresa a casa

Barbara D'Urso ha voluto informare i suoi follower (oltre 3 milioni) del suo ritorno a casa. «Sono tornata!» ha annunciato con il suo buonumore e la sua voce squillante, mentre inquadrava la sua bellissima pianta, una bougainville ancora in fiore a metà ottobre.

«Ho trovato questa sorpesa ad attendermi, che cosa stupenda!», ha detto Barbara nelle sue storie Instagram, mentre i fan non vedono l'ora dei suoi nuovi progetto.

I nuovi progetti

Si è a lungo discusso dei nuovi progetti lavorativi di Barbara D'Urso. Mentre lei era a sorseggiare un buon bicchiere di champagne nei quartieri della movida parigina, in Italia si decideva il suo futuro: Rai? Netflix? Oppure Sky?

La conduttrice storica di Mediaset non ha voluto rispondere ai gossip che circolano sui nuovi lavori, ma ha preferito fare il suo ritorno qualche settimana prima del suo ritorno a teatro con il suo spettacolo "Taxi a 2 piazze", in partenza i primi giorni di novembre da Torino.

