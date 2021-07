Ascolti Tv 4 luglio 2021, senza partite brilla Stasera Italia

Ascolti Tv 4 luglio 2021. In prima serata su Rai1 Una voce per Padre Pio è stata seguita da una media di 2.298.000 telespettatori, share 14%. Su Canale 5 La serie Masantonio Sezione scomparsi 1.323.000 (8%). Su Rai 2 la serie Delitti in Paradiso 1.462.000 (7,7%) nel primo episodio e 1.339.000 (7,9%) nel secondo. Su Italia 1 la replica di Colorado 829.000 (5,5%). Su Rete 4 Il film Solo per vendetta 893.000 (5,3%). Su Rai 3 Finale del Torneo Preolimpico di basket 746.000 (4%). Su La7 Il film Mangia, prega, ama 355.000 (2,3%). Su Tv8 Il film Cani sciolti 588.000 (3,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 3.133.000 (17,3%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.682.000 (14,6%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 1.026.000 (5,9%) nella prima parte e 1.128.000 (6,1%) nella seconda. Su Italia 1 CSI 945.000 (5,3%). Su Rai 3 Blob 747.000 (4,5%). Su La7 La7 20 Un racconto italiano 403.000 (2,2%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 529.000 (2,9%). Su Nove Little Big Italy 271.000 (1,5%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 11:18

