di Marco Castoro

Ascolti Tv domenica 29 dicembre 2019. Su Rai1 Il mio nome è Thomas è stato visto da una media di poco superiore ai 3 milioni di spettatori pari al 14,3% di share. Su Canale 5 Zootropolis 10,7%. Su Rai3 la prima parte del film I Miserabili 9,5%. Su Rai2 Il Campionato fa 90 5,3%. Su Italia 1 Din Don Il Ritorno 6,1%. Su Rete4 Love Actually L’Amore 4,2%. Su La7 Tut Il Destino di un Faraone 3,3%. Su Tv8 Il Bacio di Mezzanotte 2%, sul Nove Pizza Hero 2 La Sfida dei Forni 1,6%. Da segnalare su Rai Movie Sissi La Giovane Imperatrice 2,8%.



In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 24,2% con oltre 5,6 milioni di media, su Canale 5 Paperissima Sprint 13,9%. Su Italia1 CSI Miami 6,1%. Su Rete 4 Stasera Italia 5%. Su Rai3 La mia Passione 5,5%. Su La7 Uozzap! Collection 3%, sul Nove Camionisti in Trattoria 1,3%.



Nel Preserale su Rai1 L’Eredità va vicino ai 5 milioni di media (25,2%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia 14,4%. Al pomeriggio va forte su Rai1 Domenica In con Mara Venier che ha ospitato Paolo Fox e il suo oroscopo 18,2% e 20% nella seconda parte, sempre con oltre 3 milioni di media spettatori. Molto bene a seguire anche Da Noi A Ruota Libera (18,3%). Lunedì 30 Dicembre 2019, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA