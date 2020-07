Ascolti Tv 27 luglio 2020, una serata da Battiti alti con il Giovane Montalbano e una super Gregoraci

Ascolti Tv lunedì 27 luglio 2020. Su Rai1 Il Giovane Montalbano 2 in replica ha superato la soglia di 4,1 milioni di media spettatori pari al 22,6% di share. Su Canale 5 Una Moglie Bellissima 1,8 milioni e il 9,4%. Su Italia 1 bene la prima di Battiti Live (1,6 milioni e il 9,5%) con una Elisabetta Gregoraci in splendida forma. Su Rete4 Quarta Repubblica 6%. Su Rai3 la prima puntata di Bodyguard 5,2%. Su Rai2 A Sud di Made in Sud 4,4% di share. Sul Nove Dirty Dancing 2,2%. Su Tv8 Carati 2,1%. Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare 2%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3,8 milioni e 19,5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,6 milioni e 13,3%. Su Rai2 Tg2 Post 4,2%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rai3 La Dedica 4%. Un Posto al Sole 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia News 5% nella prima parte 5,5% nella seconda. Su La7 In Onda 5,8%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 2,4%. Sul Nove la replica di Little Big Italy 1,5%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,5 milioni (25,6%). Su Canale 5 la replica di The Wall 1,7 milioni (13,5%). Al pomeriggio bene Pierluigi Diaco su Rai1 con Io e Te 1.415.000 spettatori pari all’11,5%. A seguire la replica de Il Paradiso delle Signore 1.116.000 (11,4%), La Vita Diretta 1.276.000 (14,6%). In seconda serata su Rai1 Sette Storie con Monica Maggioni 620.000 spettatori con l’8,4% di share. Ultimo aggiornamento: Tuesday 28 July 2020, 11:35

