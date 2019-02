Ascolti Tv 23 febbraio 2019. C'è Posta per te da record. Amadeus alle prese con i capricci dei giurati e con il televoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Ancora un successo record perche sfonda il muro del 30% di share. Su Canale 5 – dalle 21.23 alle 0.49 – la sesta puntata di C’è Posta per Te è stat vista da una media di 5,8 milioni di spettatori pari al 30,4% di share. Su Rai1 – dalle 21.24 alle 0.31 – la penultima puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3,5 milioni di spettatori (17,5% di share). L'impeccabile Amadeus ha dovuto vedersela con i capricci di Marcella e Orietta Berti e con una giuria di qualità abbastanza polemica. Poi ci ha pensato il televoto a ribaltare tutti i giudizi.Su Rai2 NCIS Los Angeles 5,2% mentre Swat 5,8%. Su Rai3 Presa Diretta 4,2%. Su Rete4 Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro 4,1%. Su Italia 1 il film Lego Batman 3,2%. Su La7 la serie Little Murders 2,2%. Su Tv8 Una Famiglia Ritrovata 1,4%. Sul Nove Clandestino 1,1%. Su Rai4 Most Beautiful Island 1,6%. Nel pomeriggio miglior risultato stagionale per Amici che sfiora la media di 3,5 milioni di spettatori con il 21% di share.