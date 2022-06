Ascolti Tv 21 giugno 2022, chiudono in bellezza Boss in incognito e Cartabianca

Ascolti del 21 giugno 2022 in prima serata su Rai1 il film su Rai1 Papà per Amore è stato visto da una media di 2.143.000 spettatori pari al 13,1% di share. Su Canale 5 Viaggio nella Grande Bellezza Le Storie 1.791.000 (12,4%). Su Italia 1 il film Horizon Line Brivido ad Alta Quota 1.560.000 (9,5%). Su Rai2 – dalle 21.57 alle 0.18 – l’ultima puntata di Un Boss in Incognito 1.178.000 (9,2%) si conferma sui valori in media più alti della rete. Su Rai3 chiusura in bellezza per Bianca Berlinguer (senza competitor) con Cartabianca 1.167.000 (8,2%). Prima parte dedicata alla guerra con il professor Orsini impegnato nelle sue tesi a disquisire animatamente con Cuperlo del Pd, mentre la seconda parte con Albano e Briatore a parlare di salari minimi, giovani e reddito di cittadinanza è stata molto più interessante. E ben riuscita. Animata, ma senza pollaio. Su La7 – dalle 21.21 alle 22.26 - TGLa7 Speciale con Enrico Mentana 1.017.000 (5,9%), a seguire American Hustle L’Apparenza Inganna 250.000 (2,5%). Su Rete4 – dalle 22 alle 0.01 – il documentario Dynasties L’Avventura della Vita 525.000 (3,3%) e 380.000 (3,5%). Su Tv8 il film Baywatch 429.000 (2,9%). Sul Nove il film Notte Prima degli Esami 287.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.104.000 (18,1%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.700.000 (15,7%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.398.000 (8,3%). Su Rai3 Generazione Bellezza 775.000 (4,8%), Un Posto al Sole 1.374.000 (8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.406.000 (8,3%). Su Rete4 – dalle 20.29 alle 21.55 – Controcorrente 1.147.000 (6,7%). Su Rai2 – dalle 21.02 alle 21.52 – Tg2 Post 1.109.000 (6,3%). Su Tv8 Celebrity Chef 367.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 220.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.451.000 (27,7%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 2.097.000 (17,6%). Su Rai2 i Mondiali di Nuoto 612.000 (5,2%), Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 593.000 (3,8%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 695.000 (8,8%). Su Canale5 X-Style 414.000 (7%), Tg5 269.000 (7,3%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 11:01

