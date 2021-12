Ascolti Tv 15 dicembre 2021, Sanremo vince ma non stravince

Ascolti Tv mercoledì 15 dicembre 2021. In prima serata su Rai1 Sanremo Giovani condotto da Amadeus ha raggiunto una media di 2.425.000 spettatori e il 13,4% di share. Al secondo posto Federica Sciarelli su Rai3 con Chi l’ha visto: 1.916.000 (10,2%). Su Canale5 Tutta colpa di Freud, la serie televisiva italiana creata da Paolo Genovese, Chiara Laudani e Carlo Mazzotta con Claudio Bisio e Claudia Pandolfi: 1.759.000 (9,3%). Su Rai2 la serie Mare fuori 1.402.000 (7,1%). Su Italia1 Fiorentina-Benevento di Coppa Italia 1.197.000 (5,4%). Su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti 822.000 (5,2%). Su Rete4 Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi 740.000 (4,7%). Su Tv8 Un Natale per due, il film tv con Gassman e Brignano: 477.000 (2,4%). Su Nove: Accordi e Disaccordi condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi 402.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.641.000 (19,4%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.013.000 (16,8%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.709.000 (7,2%). Su La7 Otto e mezzo 1.493.000 (6,3%). Su Rai 2 Tg2 Post 1.136.000 (4,7%). Su Rete4 Stasera Italia 943.000 (4,1%) nella prima parte e 779.000 (3,2%) nella seconda.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.515.000 (23,8%), Tg1 5.182.000 (23,9%). Su Canale5 Caduta Libera (in replica) 3.321.000 (17,9%), Tg5 4.352.000 (19,8%). Su Italia1 Cagliari-Cittadella di Coppa Italia 540.000 (3,3%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta, cominciato tardissimo, 633.000 e 11,4%.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 13:27

