Achille Lauro spiazza tutti: «Sono fidanzato da tanti anni». Chi è Francesca, la sua donna misteriosa

Achille Lauro spiazza le sue fan. In una recente intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, il cantante, che parteciperà a Sanremo 2022, non ha esitato a parlare un po' di sé rivelando di essere fidanzato da molto tempo. «Sono fidanzato da tanti anni. L’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione. I grandi poeti della storia lo insegnano».

Peccato che, della sua dolce metà, nulla traspare attraverso i social. Si sa solo che dovrebbe chiamarsi Francesca e che conduce una vita lontana dai riflettori. «L’amore per me è una cosa molto importante - ha dichiarato - In realtà io nascondo bene la mia vita privata. L’amore e la stabilità sono importantissimi. Io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia».

Il compleanno a Sabaudia

L'unica occasione in cui i due sono stati paparazzati insieme, in atteggiamenti piuttosto affettuosi, risale al compleanno del rapper. Il cantante, infatti, aveva deciso di festeggiare il suo compleanno sulle spiagge di Sabaudia e proprio lì i fotografi del settimanale Chi lo hanno immortalato insieme a quella che, fino a prova contraria, sarebbe la misteriosa Francesca.

Nonostante sia uno dei personaggi più in vista della musica italiana, di Achille Lauro non si hanno molte notizie sulla sua vita privata. E lui stesso ci tiene a preserverala. Sul suo profilo Instagram infatti non compaiono foto che riguardano la sua sfera sentimentale ma solo professionale e artistica.

