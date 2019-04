Ascolti tv 19 aprile 2019. Bonolis supera pure il Papa

Ascolti Tv di venerdì 19 aprile 2019. Su Rai1 il Rito della Via Crucis ha conquistato 3,7 milioni di spettatori pari al 16,7% di share mentre Il Viaggio nella Chiesa di Francesco ne ha coinvolti 2 (9,5%). Su Canale 5 Ciao Darwin 8 4,3 milioni e il 25,1% di share. Su Rai2 90 Minuti in Paradiso 6,2%. Su Italia 1 Red 2 5,6%. Su Rai3 Ti Sposo ma non Troppo 4,9%. Su Rete4 Il Re dei Re 5,5%. Su La7 Propaganda Live 5,6%. Su Tv8 Noha 1,1%, sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 3,2%. Su Real Time/+1 l’ultima puntata di Cake Star 2,2%.



Nella fascia Access su Rai1 lo Speciale Porta a Porta ottiene 3 milioni di spettatori con il 14,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,3 milioni e il 19,8%. Su Rai2 Tg2 Post 4,7%. Su Rai3 Un Posto al Sole 7,3%. Su Rete4 Stasera Italia 4,9%, su La7 Otto e Mezzo 7,5%. Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 3,9 milioni (25,2%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3 milioni e il 20% di share.