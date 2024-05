Antonino Cannavacciuolo torna con "Cucine da Incubo": prima puntata a Grosseto

di Ida Di Grazia

Antonino Cannavacciuolo torna in tv in veste di "salvatore" delle cucine italiane. A partire da questa sera, giovedì 16 maggio,per sette settimane, alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, arrivano i nuovi episodi di "Cucine da Incubo". Primo episodio a Scarlino Scalo (Grosseto) nella cucina di Yaqueline, italocubana cresciuta col mito di Raffaella Carrà.

Anticipazioni

Ripartono le avventure da incubo, in giro per l’Italia, di Antonino Cannavacciuolo - Chef da 7 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) e dalle grandi capacità imprenditoriali - è arrivato il momento di vestire i panni del “supereroe” delle Cucine da incubo di tutta Italia: vere e proprie missioni impossibili nelle quali visiterà ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontrerà i ristoratori e il personale di cucine in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione.

In questo ciclo di episodi, le avventure da mission impossible saranno a Tursi (Matera), Avezzano (L’Aquila), Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia. Il primo ristorante da provare a salvare sarà “Il Rifugio del Ghiottone”, attività di Scarlino Scalo, in provincia di Grosseto. In ogni episodio di Cucine da Incubo, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - al via dal 16 maggio, tutti i giovedì per sette settimane, alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù.

Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, capaci di renderla più accogliente, funzionale e vivibile rispetto alla precedente: una struttura che adesso sarà finalmente a misura di cliente.

Episodio 1 - Il Rifugio del Ghiottone

Yaqueline è nata a Cuba ed è cresciuta con il mito di Raffaella Carrà. Da sempre ha un sogno: aprire un ristorante. Così, inseguendo il suo idolo, arriva in Italia e con tanta fatica riesce anche a raggiungere il suo obiettivo: nasce “Il Rifugio del Ghiottone”, locale in cui Yaqueline mette tutta la sua passione e tutto il suo tempo. Al suo fianco ci sono il figlio Rafael e il compagno Francesco, che la aiutano quando staccano dalle loro principali attività.

Purtroppo, però, i risultati sperati non arrivano: ogni sera il servizio inizia con ottimismo, la donna canta mentre lavora tra pentole e fornelli, ma quando arrivano i clienti il buonumore si tramuta in stress e ansia e i tempi diventano biblici. In genere tutta la tensione per il servizio si riversa su Francesco, che diventa il suo bersaglio per atteggiamenti scontrosi e parole pesanti. Per Antonino la missione sarà davvero complicata: dovrà da una parte riaccendere la fiamma della passione in Yaquelin ma anche rimettere pace in un rapporto che giorno dopo giorno sembra scricchiolare sempre di più.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 15:42

