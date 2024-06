Fidanzati travolti e uccisi per un sorpasso azzardato, Dario Lenci condannato a 10 anni. Il papà di Lucia: «Troppo poco, mi vergogno di essere italiano»

di Redazione Web

È stato condannato a 10 anni di carcere Dario Lenci, il 35enne ritenuto responsabile del terribile incidente stradale avvenuto la notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre 2023 nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, dove persero la vita una coppia di 20 e 23 anni, Lucia Morra e Francesco Altamura, che furono investiti mentre viaggiavano in sella a uno scooter.

La sentenza

La sentenza è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare di Napoli Lo Gozzo. L'imputato provocò la tragedia mentre era alla guida di una potente Audi sotto l'effetto di cocaina e alcol. La Procura di Napoli, al termine della sua requisitoria aveva chiesto il massimo della pena: 12 anni di reclusione. Il 35enne finì inizialmente in carcere e poi ai domiciliari dai quali però si allontanò costringendo il giudice a un aggravamento della misure cautelare.

Stamattina prima dell'udienza i familiari e gli amici delle due giovanissime vittime hanno esposto uno striscione all'esterno del palazzo di giustizia di Napoli con le foto di Lucia e Francesco e la scritta: «Giustizia per Lucia e Kekko: vogliamo pena cerca ed esemplare».

Il papà di Lucia: una vergogna

«Non sono soddisfatto, il giudice doveva dare il massimo, mi vergogno di essere italiano: solo 5 anni per ogni ragazzo ucciso. Ritengo che non siamo stati tutelati. Per me questa è una sentenza scandalosa, meritavano almeno 12 anni. Noi non abbiamo avuto alcuno sconto e non è giusto neppure che sia stato concesso il rito abbreviato a chi si è reso protagonista di un vero e proprio assassinio». Così Gianfranco Morra, il padre di Lucia Morra, una delle due vittime del grave incidente avvenuto a Napoli, a fine settembre 2023, ha commentato la condanna a 10 anni di reclusione inflitta a Dario Lenci, 35 anni, poco fa giudicato colpevole di duplice omicidio stradale aggravato dal gup di Napoli

