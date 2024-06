Roberta Morise, la prima uscita con il figlio Gianmaria dopo il parto difficile: «Una brevissima passeggiata»

di Cristina Siciliano

Splende il sole nella vita di Roberta Morise che si gode (dopo un parto difficile) la prima classica passeggiata a tre: mamma, papà e bebè. La conduttrice, che lo scorso 24 maggio ha dato alla luce il suo primo figlio, Gianmaria, nato dall'amore con il compagno e chef stellato Enrico Bartolini, ha vissuto questi primi giorni da neo mamma con ansia e preoccupazione a causa di alcune complicazioni post parto. Roberta Morise ha dovuto trascorrere delle giornate in ospedale insieme al figlio e per lei non sono stati momenti semplici quelli vissuti al Policlinico Mangiagalli di Milano.

La prima passeggiata

Tutto è bene quel che finisce bene. Oggi Roberta Morise si svaga per Milano. La conduttrice si è concessa «la sua brevissima passeggiata» all'aria aperta insieme al figlio Gianmaria in Piazza Risorgimento. La conduttrice si gode a pieno e con un sospiro di sollievo la bellezza di essere (finalmente) mamma.

Il matrimonio

Roberta Morise e il suo compagno Enrico Bartolini si sono conosciuti meno di un anno fa. L'ex fidanzata di Carlo Conti ha raccontato che il loro è stato amore a prima vista ed è successo tutto in fretta. Sul matrimonio non hanno dubbi: i due si sposeranno il prossimo 31 agosto. Non a caso il matrimonio sarà celebrato in Toscana all'Andana Resort, dove Enrico Bartolini ha il suo ristorante stellato «La Trattoria» e dove si sono visti per la prima volta.

«Il matrimonio sarà al tramonto, all'aperto, in Toscana all'Andana, dove ci siamo visti per la prima volta - aveva spiegato Roberta Morise -. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano celebrerà le nozze. Ci saranno tutte le persone a noi care, canteremo e balleremo».

