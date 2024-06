Fabrizio Corona attacca Alessandro Cattelan: «Fa solo flop. Stefano De Martino con programmi del cavolo lo triplica»

di Cristina Siciliano

Fabrizio Corona non ci pensa due volte a fare pelo e contropelo ad Alessandro Cattelan. L’ex re dei paparazzi in una diretta Twitch con Homyatol ha rivolto una serie di critiche pesanti nei confronti dell conduttore di "Da vicino nessuno è normale". Fabrizio Corona non ha dubbi e sostiene che lui sia «un flop in tutti i programmi».

Le parole di Fabrizio Corona

«Avete visto la trasmissione di Alessandro Cattelan? Sì è un programma del ca**o, che fanno condurre a questo incapace e non si capisce il motivo - ha spiegato Fabrizio Corona durante una diretta Twitch con Homyatol -.

«Stefano De Martino con programmi del cavolo triplica Cattelan, uno fa il 4% e uno il 13% di share - ha aggiunto -. Cattelan è peggio di Fazio, quello con la famiglia del Mulino Bianco, com’era Fedez con Chiara».

