Lavoro, licenziata per aver fatto una pausa di cinque minuti a quattro ore dall'inizio del suo turno: il video-sfogo su TikTok è virale

Una lavoratrice di una catena di ristoranti americani di cucina italo-americana è diventata virale dopo aver affermato di essere stata licenziata perché era uscita cinque minuti per una pausa durante il turno di lavoro.

Nella clip TikTok, che ha accumulato 734.000 visualizzazioni, Bri racconta quello che le è successo: «Ieri sera sono stata licenziata dal lavoro perché sono uscita per fare una pausa».

Una pausa di 5 minuti si è trasformata in licenziamento

La donna afferma di essere stata rimproverata da uno dei dirigenti per aver fatto una pausa di cinque minuti a quattro ore dall'inizio del suo turno. L'uomo ha interrotto la sua pausa dopo un minuto e le ha detto che non ci sarebbero state pause mentre era in turno.

Dopo il licenziamento, pare che sia nata una querelle legale.

È legale lavorare 7 ore senza pausa?

Bri nel video su TikTok ha poi rivelato che stava lavorando per un turno di sette ore in totale a Bowie, nel Maryland. Per i lavoratori del commercio al dettaglio nel Maryland, la legge impone che debbano fare una pausa di 15 minuti se lavorano dalle 4 alle 6 ore. Quindi, se un dipendente lavora 8 o più ore consecutive, il datore di lavoro deve fornire una pausa di 30 minuti e un'ulteriore pausa di 15 minuti per ogni 4 ore lavorate aggiuntive.

Tuttavia, nello stato non esistono leggi simili per i lavoratori dei ristoranti. Inoltre, i lavoratori dei ristoranti del Maryland lavorano “secondo la volontà” dei loro datori di lavoro. Ciò significa che, in assenza di contratto, i lavoratori possono essere assunti e licenziati a discrezione dei loro dirigenti, che il motivo sia giusto o meno.

