Ultimo sullo yacht a Napoli, fan lo raggiunge in alto mare a nuoto: «Mamma dice che sono pazzo ma non mi interessa». Il video è virale

«Ti adoro, mia mamma dice che sono pazzo ma non mi interessa». Sono queste le parole di un fan di Ultimo che ha nuotato fino in alto mare pur di raggiungere il suo yacht ormeggiato nel golfo di Napoli dove il cantante è impegnato nel suo tour estivo. Il giovane non ci ha pensato due volte: si è tuffato in acqua e ha raggiunto la barca di Ultimo che, a sua volta, non ha esitato a farlo salire a bordo. «Non puoi nuotare dalla spiaggia con il cellulare in mano», sottolinea il cantante.

@ultimopeterpan Tutto è bene quel che finisce bene 😹❤️ ♬ ALTROVE - Ultimo

Il video

«Ma tu sei matto, non puoi nuotare sulla spiaggia fino a qui.

I commenti

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al video che Ultimo ha pubblicato sul suo profilo Tiktok. «Un applauso a Ultimo per tutto. Una pazienza incredibile», ha scritto una fan. E ancora: «È bello vedere ancora ragazzi che fanno queste pazzie, che hanno un idolo e che hanno un sogno. Ancora più bello vedere la generosità di Ultimo». «Che dolcezza», «potrei essere io», «che bellezza, una scena davvero emozionate», scrivono i follower.

