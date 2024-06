Oroscopo di mercoledì 12 giugno 2024, sbocciano le relazioni grazie alla Luna in Vergine: chi sale e chi scende

L'oroscopo di mercoledì 12 giugno 2024. La Luna è in Vergine e stimola il lato amoroso della vita. Mercurio, Giove, Venere e Sole sono in Gemelli. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. Urano è in Toro. Plutone è in Acquario.

Il consiglio del giorno è: «Non farti ingannare dalle apparenze». Le persone spesso sembrano quello che non sono. Attenti a non essere troppo buoni negli approcci e attivate meccanismi di difesa preventivi. I segni di Fuoco si sentono equilibrati e affrontano progetti in sospeso. I segni di Terra si danno al romanticismo e curano anche i rapporti con i propri cari. Quelli d'Aria sono molto comunicativi e creano nuovi contatti. Quelli d'Acqua sprizzano creatività ed energia da tutti i pori influenzando positivamente gli altri.

Le previsioni di Leggo per mercoledì 12 giugno 2024. Cosa succede ai segni di Fuoco, Terra, Aria e Acqua.