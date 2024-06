Fedez telefona a Matteo Salvini in diretta social: «Tanto non risponde...». Ma il finale non è come sembra: «Sei proprio str***o» Il rapper durante una diretta Twitch con Il Rosso ha chiamato il ministro







di Cristina Siciliano «Ora dico che mi è partita la chiamata». Sono queste le parole che Fedez, durante una diretta Twitch insieme al content creator Il Rosso, ha pronunciato prima di chiamare il ministro Matteo Salvini. Uno scherzo telefonico che non è riuscito (per niente) al rapper tant'è che è stato anche rimproverato dalla sua assistente. «Sei proprio uno str**o», ha detto l'assistente di Fedez, Eleonora Sesana, dopo la telefonata. Ma procediamo con ordine. #ilrossopiubelloditiktok @_twitch_clips_italia FEDEZ CHIAMA SALVINI IN LIVE DAL ROSSO 😱 #ilrosso #ilrossopiubelloditwich @ilrossopiubelloditiktok @Ilrossopiubelloditiktok2.0 ♬ suono originale - Twitch clips 🔥 Il video Uno scherzo telefonico che non è passato inosservato agli utenti di Tiktok ma che allo stesso tempo, non ha fatto molto ridere l'assistente di Fedez. «Chiamiamo Salvini?», chiede il rapper durante la diretta Twitch. Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 16:32

