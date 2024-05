Fedez ospite da Cattelan: nessuno stop dalla Rai dopo le indagini sul pestaggio di Cristiano Iovino

di Redazione Web

Fedez nel centro della indagini e non solo. Nelle ultime ore il nome del rapper era tornato a far rumore anche nei corridoi della Rai perché, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata bloccata la sua partecipazione al nuovo programma di Alessandro Cattelan, "Da vicino nessuno è normale". Ma contrariamente a quanto trapelato la presenza del rapper è stata confermata dallo stesso Fedez, che parteciperà al programma in onda dal 20 maggio su Rai2.

La conferma di Fedez

Fedez ha precisato personalmente che sarà ospite del nuovo programma di Rai2, smentendo le indiscrezioni diffuse mercoledì 15 maggio da Davide Maggio. Secondo l'anticipazione rivelatasi falsa, a far saltare l'ospitata sarebbe stata l'iscrizione del rapper nel registro degli indagati nel caso dell'aggressione a Cristiano Iovino. Fedez ha condiviso la smentita tra le storie Instagram, commentando con un semplice «Ops», seguito dall'emoji che suggerisce di fare silenzio.

Il nuovo programma di Cattelan

In 'Da vicino nessuno è normale', come dice la sinossi, «con l'aiuto di tanti ospiti del mondo dello spettacolo, sport e comicità, ma anche persone non famose dal pubblico, Alessandro Cattelan cercherà di trovare in maniera ironica e originale le risposte alle domande che ci poniamo quotidianamente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA