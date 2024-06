Edoardo Stoppa dopo l'Isola dei Famosi torna sui social: «Ecco quanti chili ho perso in Honduras e quanti ne ho già recuperati»

di Cristina Siciliano

Edoardo Stoppa è tornato sui social più felice che mai dopo la sua esperienza all'Isola dei Famosi. A differenza degli altri naufraghi, l'ex inviato di Striscia la Notizia, prima di tornare "on line", ha preferito trascorrere qualche giorno con la sua famiglia lontano dai social recuperando il tempo perso dopo la sua partecipazione al reality. Dopo la "ricarica familiare" l'ex naufrago è tornato con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui ha rivelato quanti chili ha perso durante la diciottesima edizione de l'Isola dei Famosi.

Le parole di Edoardo Stoppa

Edoardo Stoppa ha rivelato di aver perso molto peso durante la sua esperienza in Honduras. «Sono tornato finalmente sui social - ha sottolineato Edoardo Stoppa su Instagram -.

I commenti

Numerosi sono stati i commenti dei suoi fan al video che l'ex naufrago ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Siete una famiglia meravigliosa, una coppia unica. Per me hai vinto tu», ha commentato una follower. E ancora: «Adesso però devi tagliarti la barba che invecchia». «Dovevi vincere tu, eri il mio preferito. Però ora già si vede che stai meglio fisicamente», ha commentato un altro fan.

