Cristina Frazzica travolta e uccisa in kayak, individuata la barca killer: è di un avvocato di Napoli

Individuata la barca che ha travolto e ucciso Cristina Frazzica domenica pomeriggio, la 31enne che stava navigando in kayak con un amico nel mare di Posillipo. Si tratta di un cabinato di 18 metri di proprietà di un avvocato napoletano, riporta Il Corriere della Sera. Gli investigatori della polizia giudiziaria e della Procura hanno lavorato sulle immagini delle telecamere di video sorveglianza della residenza presidenziale Villa Rosebery, che hanno fornito importanti riscontri sulla dinamica dell'accaduto. La barca è in fase di recupero e di sequestro ed è stato individuato chi era al timone. La Procura indaga per omicidio colposo e omissione di soccorso.

Le immagini della villa di Mattarella

Hanno fornito importanti riscontri le immagini dei sistemi di video sorveglianza della residenza presidenziale Villa Rosebery, anche se non abbastanza per consentire una individuazione certa. Sul corpo della giovane sarà disposta l'autopsia ed è prevista anche una perizia sulla canoa travolta dal natante. I genitori della vittima sono giunti dalla Lombardia a Napoli e hanno incontrato gli inquirenti.

Chi era Cristina Frazzica

Era nata a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, ed era figlia di una coppia di emigrati partiti dalla frazione di San Martino, Cristina Frazzica, la giovane ricercatrice morta dopo essere stata investita mentre era su un kayak nelle acque di Posillipo, a Napoli.

«La tragedia, verificatasi quando la ragazza era a bordo di un kayak che è stato colpito da un altro natante poi allontanatosi dalla scena dell'incidente - è detto in una nota - ha suscitato sgomento in tutta l'Italia e, tuttora, grande è l'apprensione dovuta alle ricerche che sono ancora in corso per risalire ai responsabili del sinistro. Cristina Frazzica - riporta la nota - assieme alla sorella gemella era nata proprio nella cittadina della Piana, dove la madre Angela e il padre Luigi vollero tornare per il lieto evento, dopo essersi stabiliti per lavoro a Voghera».

«Ci facciamo rappresentanti di un sentimento assai diffuso in queste ore nella nostra comunità - affermano gli amministratori taurianovesi - per una tragedia sulla quale auspichiamo che si faccia quanto prima piena luce per dare verità e giustizia. Vedere spezzata in questo modo così terribile una giovane vita, provoca un moto di rigetto che vogliamo fronteggiare offrendo la solidarietà più totale alla sua famiglia e a quanti la piangono in questo momento, in Lombardia come nella stessa Taurianova».

