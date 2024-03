Antonella Di Massa, il marito a Chi l'ha visto: «La donna sdraiata sul marciapiede era lei? Mostratemi la foto»

di Cristina Siciliano

Chi l'ha visto, mercoledì 27 marzo, si occupa ancora del caso di Antonella Di Massa, la donna scomparsa ad Ischia e ritrovata morta undici giorni dopo in un agrumeto dagli inviati del programma. Nella scorsa puntata, Federica Sciarelli aveva parlato a lungo della testimonianza di un gruppo di ragazzi che dopo l'improvvisa sparizione di Antonella avevano notato una donna sdraiata a terra durante la notte. Pare esista anche una foto di questa donna che però poi è stata eliminata dai social. La conduttrice ha cercato di far luce su questo mistero. «Domenico si fa tante domande e noi siamo qui con lui», ha esordito Sciarelli.

Il dolore del marito



«Noi conosciamo l'inizio di questa storia, lo dico dal primo giorno – ha sottolineato in diretta –. Poi abbiamo un vuoto. Io ho rivisto il video più volte e non ho notato un comportamento di una persona che da lì a poco vuole farla finita. Io la vedo come una normale cliente che entra per fare un semplice acquisto. Io non vedo Antonella che va a cercare questo liquido per farla finita. Antonella lì ce l'hanno portata», ha spiegato il marito.

«Antonella almeno doveva essere sporca, anche sui pantaloni, ma io ho visto tutte le operazioni della scientifica e non mi è sembrata una donna che è stata dieci giorni al gelo – ha continuato –.

La richiesta del marito

Sette giorni dopo la scomparsa di Antonella Di Massa, una donna sdraiata per terra era stata notata da diversi ragazzi. Era Antonella? «Se qualcuno ha fatto questa foto, se esiste davvero, dovete farla vedere – ha sottolineato il marito –. Mi era stato comunicato che c'era una donna sdraiata sul marciapiede. Potrebbe essere mia moglie Antonella o una donna che è sparita nella stessa zona».



L'amica di Antonella

«Mi sembra assurdo che questa donna sdraiata per terra fosse Antonella – ha spiegato l'amica –. Se questa foto esiste (e sappiamo che questa foto esiste) è doveroso mostrarla a Mimmo o a chi è impegnato nella ricerca di questa verità».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 23:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA